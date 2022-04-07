الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس.. وتردد قناة on على النايل سات

مسلسل الكبير
مسلسل الكبير

تصدرت مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس قائمة محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل وظهور الفنانة رحمة أحمد في دور «مربوحة» التي أثارت حديث رواد مواقع التواصل بسبب مشهد بين الفنان أحمد مكي وبينها في ليلة زفافهم.

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس 

وظهرت الفنانة رحمة أحمد التي تقدم شخصية مربوحة زوجة الكبير أوي في المسلسل، وهي ترتدي ملابس غريبة صدمته كثيرا، مثل ارتداء ملابس ممرضة باللون البينك، ووضعت عليها محاليل، واعتمدت مكياجا قويا واختارت أن ترتدي اسكارف على رأسها.

وأطلت في مشهد ثاني بعباءة طويلة باللون الأبيض، ونسقت معه إضاءات كثيرة، وزينت إطلالتها بوضع مكياجا قويا، وفي المرة الثالثة ارتدت بدلة شخصية «تايجر» ثم على شكل وردة.

كما أثارت بعض كلماتها حديث رواد السوشيال ميديا مثل «يا كلوب العتمة، ده 20% ليكرا، يا مستر اوعا تاخدني غياب، دي المرأة الكهربائية المثيرة، مش هو ده التايجر اللي قولتلي هيحمسك».

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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس

ويرصد «الدستور» مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس والقنوات الناقلة له بعدما تزايدت معدلات البحث عنه عقب تصدر شخصية مربوحة تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتم عرض المسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السادس عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء عبر شاشة قناة on.

ويتم إعادة حلقات مسلسل الكبير أوي 6 للمرة الأول عند الساعة 1:50 دقيقة صباحا، والمرة الثانية عند الساعة 2 ظهر اليوم التالي.

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تردد قنوات عرض مسلسل الكبير أوي 6 

ويمكن ضبط تردد قناة on على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مسلسل الكوميدي الكبير أوي الجزء السادس عبر الإحداثيات التالية:-

  • القناة : ON.
  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11861.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • معامل الترميز : 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ : 5 / 6.
  • الجودة : HD.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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