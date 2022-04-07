الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان 2022 في القاهرة والمحافظات

أذان
أذان

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان 1443-2022 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات ضمن إمساكية شهر رمضان الكريم 2022 لمواقيت الصلاة ومواعيد السحور والامساك والإفطار في شهر الصيام.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان

ويحل موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان 1443- الموافق 7 أبريل 2022 في القاهرة عند تمام الساعة 6:17 دقيقة مساءً، حيث يتأخر وقت الآذان بمعدل دقيقة يوميًا.

وفي محافظة الإسكندرية يحل موعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان عند تمام الساعة السادسة و23 دقيقة، وبفارق 3 دقائق يحل موعد أذان المغرب في محافظة كفرالشيخ عن الساعة 6:20 دقيقة مساءً.

ويٌرفع أذان المغرب في محافظة أسوان عن الساعة 6:07 دقائق مساء، وبعد دقيقتين يرفع الأذان في محافظة قنا في تمام الساعة 6:09 دقائق مساء.

ويؤذن لصلاة المغرب في محافظة الجيزة الساعة 6:16 دقيقة، وفي القليوبية عند الساعة 6:18 دقيقة مساءً، أما بور سعيد فيرفع أذان المغرب الساعة 6:14 دقيقة مساء.

txt

لحظة الإفطار.. موعد أذان المغرب اليوم السادس من رمضان 2022

txt

هل القيء فى نهار رمضان يفطر ويفسد الصيام؟.. دار الإفتاء توضح

txt

الغيبة والنميمة.. دار الإفتاء تكشف محظورات الصيام

txt

ما حكم نقل الدم للصائم وهل يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» تجيب

دعاء الإفطار في رمضان 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

اقرأ أيضا:

الطقس يوم 6 رمضان 1443

أخر موعد لشراء شهادة الـ18 %

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

موعد اذان المغرب اليوم موعد أذان المغرب موعد أذان المغرب اليوم الخميس دعاء الأفطار 6 رمضان امساكية شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا لتشجيع الدول على إجراءات التعامل مع تغير المناخ

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟