موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان 2022 في القاهرة والمحافظات

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان 1443-2022 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات ضمن إمساكية شهر رمضان الكريم 2022 لمواقيت الصلاة ومواعيد السحور والامساك والإفطار في شهر الصيام.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان

ويحل موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 رمضان 1443- الموافق 7 أبريل 2022 في القاهرة عند تمام الساعة 6:17 دقيقة مساءً، حيث يتأخر وقت الآذان بمعدل دقيقة يوميًا.

وفي محافظة الإسكندرية يحل موعد أذان المغرب اليوم 6 رمضان عند تمام الساعة السادسة و23 دقيقة، وبفارق 3 دقائق يحل موعد أذان المغرب في محافظة كفرالشيخ عن الساعة 6:20 دقيقة مساءً.

ويٌرفع أذان المغرب في محافظة أسوان عن الساعة 6:07 دقائق مساء، وبعد دقيقتين يرفع الأذان في محافظة قنا في تمام الساعة 6:09 دقائق مساء.

ويؤذن لصلاة المغرب في محافظة الجيزة الساعة 6:16 دقيقة، وفي القليوبية عند الساعة 6:18 دقيقة مساءً، أما بور سعيد فيرفع أذان المغرب الساعة 6:14 دقيقة مساء.

دعاء الإفطار في رمضان

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

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وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.