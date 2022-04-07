الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل القيء فى نهار رمضان يفطر ويفسد الصيام؟.. دار الإفتاء توضح

هل القيء يفطر
هل القيء يفطر

تزايد البحث خلال هذه الآونة عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن حكم القيء في نهار رمضان، وهل القيء يفطر أم لا يفطر، خاصة مع حالة الطقس والظروف المناخية الصعبة التى يعيشها الصائمون فى نهار رمضان نجد كثيراً من الناس يتقيئون الأمر الذى جعل الكثيرين يبحثون عن الحكم الشرعى لهذا الأمر.

هل القيء يفطر؟

وشهد موقع البحث جوجل، تردد الملايين لأجل معرفة رد دار الإفتاء المصرية على هذا الموضوع الشائك الذى يبحث عنه جموع المسلمين خلال شهر رمضان المعظم، خاصة فى هذه الظروف المناخية المتقلبة.

وأوضحت "دار الإفتاء المصرية" فى فتوى سابقة لها حكم صيام من أخرج القيء وهو صائم في نهار رمضان، حيث قالت: أنه إذا غلب القيء الصائم من غير تسبب منه أو عمد لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، مشددة على أنه يجب عليه ألاّ يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألا يقصر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، ولكن يجب توخى الحذر. 

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حكم تعمد القيء في نهار رمضان

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيئًا منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " َمن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ" أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، ولذلك وجب على الصائم أن لا يقوم بذلك . 

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وقالت "دار الإفتاء المصرية" في إجابتها عن حكم صيام من أخرج القيء وهو صائم في نهار رمضان، إلى أن الفقهاء حددوا عددا من الأمور التي تفسد الصيام ومنها القيء عمدا، مؤكدة أن القيء من دون عمد فلا يبطل الصيام، كما أنه يجب على الصائم البعد عن هذه الأمور.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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