الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 186 ألف وحدة زريعة سمك مهربة من بحيرة البرلس بكفر الشيخ

الاسماك المضبوطة
الاسماك المضبوطة

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارة جامبو محمل عليها 25 ألف وحدة زريعة بلطي، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة ،لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

ومنذ يومين تم ضبط سيارة جامبو محمل عليها 161 ألف وحدة زريعة بلطي مهربة من بحيرة البرلس، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية.

 

من جهته، شدد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على مواصلة الجهود لملاحقة مافيا الاتجار الزريعة وأصحاب مناشر صيد الأسماك الصغيرة والتلاعب بقوت الشعب المصرى، من خلال الصيد الجائر للأسماك المحرم صيدها، موضحا إنه تم تنفيذ حملات لضبط المناشر المخالفة، لزريعة الأسماك الصغيرة التي يتم صيدها من بحيرة البرلس، حيث تم من خلال الرصد والتتبع من القضاء على مناشر متفرقة وجمعها، ومتابعة الحرق الأمن والدفن بجوار قرية المقصبة ببر بحري.
 

سمك البرلس زريعة محضر كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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