الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

من دفعتي يونيو وديسمبر 2020

«الأطباء»: الصحة تبدأ التقديم لحركة تكليف الأطباء البشريين حديثي التخرج

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

كشفت النقابة العامة للأطباء عن إعلان وزارة الصحة والسكان عن بدء التقدم لحركة تكليف الأطباء البشريين حديثي التخرج من الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2020، والذين أتموا الامتياز في نهاية فبراير 2020 والأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف من دفعة يونيو 2020، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعة في ضوء قواعد التوزيع التالية (الاحتياجات - المجموع الرغبات- التوزيع الجغرافي) في ضوء النطاقات المتاحة.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن ذلك للعمل بمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات وبعض الجهات الخارجية الأخرى الأطباء، الذين يرغبون التكليف بالمناطق النائية والحدودية التالية (سوهاج - قنا - أسوان - الأقصر - الوادي الجديد - مطروح - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - غرب النوبارية بالبحيرة - الواحات البحرية بالجيزة - القنطرة شرق بالإسماعيلية - يوسف الصديق بالفيوم - السويس)، لافتة إلى أنه يتم السماح لهم بالتقدم في حركة نيابات استثنائية على أن يتم استلام النيابة بعد قضاء عام عمل فعلي بوحدات الرعاية الأساسية تحتسب من فترة النيابة.

وأوضحت النقابة أنه سيتم تسجيل البيانات في الفترة من 7 أبريل 2022 إلى 14 أبريل 2022، تسجيل الرغبات في الفترة من 21 أبريل 2022 الي 5 مايو 2022، وذلك على موقع التكليف http://mhealthatb.cu.edu.eg

النقابة العامة للأطباء الصحة الأطباء البشريين الجامعات الحكومية الإمتياز قواعد التوزيع ا الشئون الصحية الواحات البحرية

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وائل لطفي

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