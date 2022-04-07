ما هو عيد البشارة المجيد 2022 الذي تحتفل به الكنيسة اليوم؟

تحتفل الكنائس الأرثوذكسية اليوم، بعيد البشارة 2022، وهو أحد الأعياد السنوية في الكنيسة بل من أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.

عيد البشارة 2022

وأقامت الكنائس الأرثوذكسية، صباح اليوم، صلوات القداسات الإلهية بإجراءات احترازية مشددة إلى جانب إطلاق الحجز المسبق والتشدد على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال حضور القداسات الإلهية، والانصراف مباشرة عقب انتهاء القداس الإلهي.

ما هو عيد البشارة؟

عيد البشارة هو وأصل الأعياد المسيحية، وأولها، إذ يرمز إلى ذكرى تبشير السيدة العذراء بحبلها بالسيد المسيح ويسمى أول الأعياد لأن لولا البشارة ما كان ميلاد المسيح وما كانت المسيحية.

وعيد البشارة هو أول الأعياد من حيث ترتيب أحداث ميلاد يسوع فلولا البشارة وحلول يسوع في بطن العذراء ما كانت بقية الأعياد، لذلك الآباء يسمونه رأس الأعياد والبعض يسمونه نبع الأعياد أو أصل الأعياد.

وفى أيقونة البشارة يظهر الملاك جبرائيل وهو يبشر السيدة العذراء بميلاد المخلص الذي سيحل بسلامه على الأرض، ويحمل الملاك جبرائيل غصن زيتون رمز للسلام، ونظرة السيدة العذراء بريئة ومندهشة كيف يكون لها هذا وهي لا تعرف رجلا، كما أن إشارة يد السيدة العذراء توضح خضوعها لمشيئة الله أما ملابس السيدة العذراء بنى وتسمى بلغة ألوان الفن القبطي إشارة الى أنها بشر مثلنا من طين، فهي تنتظر الخلاص وقالت تبتهج نفسي بالله مخلصي.

وترتدي العذراء مريم رداء أزرق لون السماء لأنها سماء ثانية بينما اللون الأحمر رمز للمجد والفداء الذي سيتممه المسيح، وشعاع النور يسقط من السماء على العذراء رمز لحلول الروح القدس عليها، وتظهر ستائر خلف السيدة العذراء رمزا لخيمة الاجتماع حيث يقابل يهوه شعبه في العهد القديم والكتاب المفتوح أمامها مكتوب فيه ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل.

وفي الناصرة عاش المسيح، ومن قبله عاشت أمه، في الناصرة ترعرع الطفل يسوع ولعب مع الأطفال ومشى على ترابها المقدس، الذي قدسه الرب يسوع عندما عاش على هذه الأرض المقدسة، الناصرة موطن المسيح الاصلي، مع انه لم يولد بها بل بمدينة بيت لحم.

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الكاثوليكية وعيد البشارة؟

أما الكنيسة الكاثوليكية في مصر، تحتفل بعيد البشارة المجيد في25 مارس من كل عام، ويقول الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني: أنه تعود جذور هذا العيد إلى القرون الأولى للمسيحيّة فموضوع بتولية مريم العذراء، وحبلها الإلهي أيّ تجسّد الإله في حشا امرأة شغل المسكونة منذ القدم وغيّر وجه التاريخ، وألهب قلوبًا انتظرت الخلاص الأبدي.

وواصل: وقبل إقرار دستور إيمان الكنيسة في المجمع المسكوني الأوّل في نيقية عام ٣٢٥م، وتكملته في المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينيّة عام ٣٨١م، ظهرت في مناطق مختلفة اعترافات إيمانيّة عديدة كانت تتلوها الجماعات المسيحيّة في صلواتها، مُضيفًا: عيد البشارة في الكنيسة الأولى لم يكن في بادئ الأمر عيدًا مستقلًا بحد ذاته، بل كان مرتبطًا بعيد الميلاد الذي كان مرتبطًا بدوره بعيد الظهور الإلهي.

واختتم: «عيد البشارة في ٢٥ مارس يتزامن مع اعتدال الربيع حيث يتساوى الليل مع النهار، وكانت الحضارات القديمة تعتقد أن العالم والكائن البشري خلقا في هذا اليوم بالذّات».

ماهي الأعياد السيدية؟

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كل عام بـ14 عيدًا سيديًا أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها، فتم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: «البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد ويحل في7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة».

أما عن الأعياد السيدية الصغرى، فتشمل: «عيد الختان 6 طوبة، وعيد دخول السيد المسيح الهيكل 8 أمشير، وعيد دخول السيد المسيح أرض مصر 24 بشنس، وعيد عرس قانا الجليل 13 طوبة، التجلي 13 مسرى، وخميس العهد، وأحد توما الثامن من القيامة».