الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية تستعدان للاحتفال بعيد القيامة المجيد 24 أبريل

تُستعد الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، للاحتفال بأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد في الفترة من 17 حتى 24 ابريل الجاري.

- الأسبوع المُقدس

وتشهد الفترة المقبلة، عددًا من المناسبات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتي يحرص الأقباط على المشاركة فيها بأعداد كبيرة، ولاسيما أنها تعرف بأنها الأسبوع الأقدس لدى الأقباط.

ويتضمن الأسبوع المقدس لدي الأقباط احتفالهم بـ"جمعة ختام الصوم، أحد الشعانين، خميس العهد، الجمعة العظيمة، وسبت النور"، بالإضافة إلى أنه يُتخلل ذلك الأسبوع المقدس إتمام صلوات البصخة المقدسة.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساءً، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، صباحًا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتسدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح.

كما يمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر، والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.

- البابا يترأس قداس العيد بالكاتدرائية

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد يوم السبت الموافق 23 من أبريل، في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية في محافظة القاهرة.

أما بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق، فيترأس قداس عيد القيامة المجيد مساء 23 أبريل الجاري، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.