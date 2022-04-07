الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: إغلاق 8 آلاف منشأة طبية تخالف اشتراطات مكافحة العدوى

حملات تفتيش
حملات تفتيش

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 8 آلاف و483 منشأة طبية خاصة مخالفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 34 ألفا و890 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات وعيادات ومراكز طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية.

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إحكام الرقابة على المنشآت الطبية

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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وأشار «زكي» إلى تحرير محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

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نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها 

وأوضح «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كل المنشآت الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.

الصحة منشأت طبية مخالفتهم اشتراطات مكافحة العدوى العمل بدون ترخيص الربع الأول العام الحالي

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