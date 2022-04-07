لكافة التخصصات.. « تعليم مطروح» يفتح باب التقدم للإعارة لمدة 3 أسابيع

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم الخميس، أنه تم فتح باب التقدم للإعارة لمدة 3 أسابيع لجميع التخصصات للذكور والإناث .

وأوضح وكيل "تعليم مطروح"، أن شروط التقدم للاعارات لهذا العام تم إرسالها لجميع الإدارات التعليمية وموضحا بها كافة الشروط وأهمها أن يكون المتقدم مقيدا على درجة مالية بالوزارة، وألا يزيد السن عن 56 سنة وشهادة طبية من جهة رسمية تثبت الصلاحية للسفر إلى الخارج، مع إحضار صحيفة أحوال إلكترونية، وصورة طبق الأصل من المؤهل، وصورة جواز السفر حديثة، مع مطابقة الوظيفة المدونة ببطاقة التقدم للإعارات مع صورة بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون (سارية).

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن آخر موعد لاستلام أوراق التقدم للإعارة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مضيفاً أنه سيتم استبعاد الأوراق الغير مستوفاة أو الغير واضحة البيانات .

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، قد عقد اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى الموجهين العموم، بالتأكيد على الموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة التزام المعلمين بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، مع مراعاة ضرورة الانتهاء من كافة المقررات الدراسية فى مواعيدها المحددة.

وشدد وكيل تعليم مطروح علي الحضور أن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مع الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومديرى عموم المواد الدراسية.