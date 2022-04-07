تقرير صيني: مصر تتخذ حزمة من الإجراءات السريعة والإيجابية لتنشيط قطاع السياحة

ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية إن مصر تتخذ حزمة من الإجراءات السريعة والإيجابية والتحفيزية لتنشيط قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار والترويج لمقاصدها السياحية وتشجيع السياح على زيارتها، كجزء من جهودها للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن تلك الإجراءات تشمل التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى البلاد من مختلف الدول، وتقديم تسهيلات في منح التأشيرات لدخول مصر، علاوة على إطلاق الحملات الترويجية الإلكترونية للترويج للمقصد السياحي المصري، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم قطاع السياحة وسط تفشي الوباء وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

ولفتت الوكالة إلى إطلاق هيئة التنمية السياحية المصرية حملة "Follow the Sun" أو "اتبع الشمس" التي تم إطلاقها في مارس الجاري على وسائل التواصل الاجتماعي وأكبر منصات الحجز السياحى الإلكتروني في العالم، بهدف جذب السياح في عدد من الأسواق الرئيسية الأوروبية المصدرة للسياحة، وتستمر حتى مايو المقبل، وتهدف الحملة إلى الترويج للمقومات السياحية المميزة التي تتمتع بها مصر ومنها أشعة الشمس والتى يحرم منها الكثير من سكان أوروبا.

وأضافت الوكالة إنه بالتزامن مع ذلك، نظمت وزارة السياحة والآثار رحلات وزيارات لمدونين ووفود إعلامية مصرية وأجنبية إلى المقاصد السياحية المصرية لتعريفهم بها والترويج لها.

ونوهت إلى أن الدولة المصرية سعت أيضًا إلى توسيع قائمة بوابة التأشيرات الإلكترونية لتشمل أكثر من 180 دولة، وأعلنت تيسيرات جديدة لدخول السائحين إليها، حيث وافقت مصر لأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول، وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الالكترونية (Evisa)، حتى بلغ عدد الجنسيات التي يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية، أكثر من 180 جنسية.

ونقلت "شينخوا" عن باسم حلقة، نقيب السياحيين، قوله "اتخذت مصر خطوات سريعة وإيجابية لدعم قطاع السياحة الذي يلعب دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد البلاد"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جيدة للغاية للدفع بحركة السياحة إلى الأمام.

وأضاف "حلقة" أنه يجري تنفيذ حملات تستهدف دول أوروبا الغربية ودول عربية أخرى خاصة تلك التي تخفف قيود السفر للموسم السياحي المقبل.

كما نقلت الوكالة عن الخبير السياحي إلهامي الزيات، الرئيس السابق لغرفة السياحة المصرية قوله إن "الإعلان عن تسهيلات جديدة في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية وتوسيع قائمة الدخول الإلكترونية سيشجع المزيد من السياح على القدوم لتغطية تكاليف تشغيل المرافق السياحية على الأقل، وهذا أمر سيكون له تأثير إيجابي على السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة".