الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يتابع عن كثب ارتفاع أسعار وقود الطائرات فى الولايات المتحدة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب ارتفاع أسعار وقود الطائرات الذي قد يهدد تعافي السفر الجوي.
وأبلغ ديس الصحفيين "وقود الطائرات هو شيء نوليه اهتمامًا وثيقًا ونراقبه، وهو نتيجة فرعية مباشرة لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا".
وقفزت تكاليف وقود الطائرات في الولايات المتحدة، خصوصًا في منطقة الساحل الشرقي التي تعتمد إلى حد كبير على شحنات عبر خط الأنابيب كولونيال بايبلاين للمنتجات المكررة من تكساس إلى نيو جيرزي وكذلك واردات من أوروبا.
وتلحق أسعار وقود الطائرات المرتفعة حول العالم ضررًا بشركات الطيران والمسافرين بينما يبدأ السفر الجوي بالتعافي من قيود جائحة كوفيد-19 في معظم العالم. وتثير زيادات الأسعار مخاطر بتقويض انتعاش السفر الجوي الذي يكتسب قوة دافعة من تخفيف القيود على الحدود الدولية.
وقالت شركات طيران أمريكية الشهر الماضي إنها ترفع أسعار السفر لتعويض بعض تكاليف ارتفاع أسعار الوقود وسط طلب قوي للركاب. والوقود هو ثاني أكبر التكاليف في شركات الطيران بعد العمالة، لكن شركات طيران أمريكية كثيرة لا تتحوط ضد تقلبات أسعار النفط مثلما تفعل معظم شركات الطيران الأوروبية.
ووصلت تكاليف وقود الطائرات في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية مرتفعة في الأيام القليلة الماضية.
وقالت وزارة النقل اليوم الأربعاء إن شركات الطيران الأمريكية استهلكت 1.14 مليار جالون من الوقود وهو ما يقل 5.4 بالمئة عن يناير  2022، و11.4 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة في فبراير  2019 .
وأضافت الوزارة أن تكلفة الجالون من وقود الطائرات في فبراير 2022 بلغت 2.60 دولار، بزيادة 24 سنتًا (10.2 بالمئة) من يناير  و70 سنتًا (31.3 بالمئة) من فبراير 2019.. الأعلى منذ أكتوبر  2014 البالغ 2.68 دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

أول تحرك من صحة البرلمان بشأن وجود «شوكولاتة مخدرة»

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

الاختيار 3 الحلقة 5.. محمد مرسى لـ السيسي: «المستشارين كانوا منظر»

«القابضة للصناعات الغذائية» تكشف تفاصيل احتجاز مجلس إدارة مضارب دمياط وبلقاس

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

البيت الأبيض يتابع عن كثب ارتفاع أسعار وقود الطائرات فى الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

كريم فرغلى

ناس عارفة ربنا

محمد المعتصم

البرامج فى رمضان.. فى رمضاااان

ماجد حبته

التجلى الأعظم فوق أرض السلام

محمد العسيري

باريس مدينة الحب والفنون وجنون الأسعار

فيصل شمس

هل مصر هي دولة المستشفيات؟

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية