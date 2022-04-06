فاتن أمل حربي الحلقة 5.. محاولة «سيف» للعودة وحماة سليطة اللسان (فيديو)

انطلقت اليوم أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة النجمة نيللي كريم، والمذاع عبر فضائية cbc.

وتضمنت الحلقة الخامسة من المسلسل عدد من المشاهد المهمة التي تناقش عدد من القضايا في حياة المرأة المطلقة وما تتعرض له من أعباء ومشاكل.

وتظهر في إحدى المشاهد «حماة فاتن»، الفنانة فادية عبدالغني، حيث تجسد دور الحماة صاحبة اللسان المعسول التي تريد خراب البيت وإفساده، وهي تحاول أن تظهر كالملاك في دفاعها عن ابنها سيف: «سيف بيحب تونه ونفسه يرجع لها، البنات في حباية عيني وعين سيف، نفسه يحوطهم على كتافه ويطير بيهم.

كما ظهرت فاتن أمل حربي في إحدى مشاهد الحلقة الخامسة وهي تتساءل عن موقف السيدة المطلقة من حضانة أولادها إذا قررت الزواج مرة أخرى.

وقالت فاتن: «السيدة المطلقة إذا قررت تتزوج، على الرغم من أن قرار الزواج صعب وأحيانا يكون مستحيل، لكن نفترض أنها ستتزوج، فهل من العدل أن لا يكون أولادها معها ولا تكون من حقها الحضانة؟ ولادها لما تتاخد منها بيكون زي خنجر في القلب»

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

قنوات مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي

ويعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» بشكل حصري عبر قناتي CBC العامة وقناة CBC DRAMA الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

البث الأول يعرض الساعة 7.35 دقيقة.

الإعادة الأولى: الساعة 12.40 صباحا.

الإعادة الثانية: الساعة 10.15 صباحا.