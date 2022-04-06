بايدن يهدد بزيادة العقوبات ضد روسيا وحظر أى استثمارات أمريكية داخلها

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بزيادة العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن العقوبات التي فرضتها بلاده شملت 600 شركة روسية.

واعتبر بايدن في تصريحات له مساء اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تحقيق أهدافه في أوكرانيا .

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة دربت الجيش الأوكراني، وهو يقوم بعمل ممتاز ضد روسيا، مشددا على أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا على انتهاكاتها في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يحظر أي استثمارات أمريكية في روسيا، مشددا على أنه يجب محاسبة المسئولين عن المجازر في كييف وبوتشا.

وكشف بايدن عن أن الحرب في أوكرانيا ستستمر طويلا لكن الولايات المتحدة ستواصل دعم كييف، معتبرا أن ما يحدث للأوكرانيين ليس أقل من جرائم حرب.

وأضاف الرئيس الأمريكي "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني في كفاحه من أجل الحرية"، مشيرا إلى أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في العزو وكييف ما زالت صامدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنهم يعيشون فترة مهمة للغاية بالنسبة لمستقبل حلف شمال الأطلنطي "الناتو".

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ "سنستمر في التعاون والتنسيق داخل حلف الناتو بشأن الرد على ما تفعله روسيا في أوكرانيا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تعهدت بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا ما دامت هناك كان هناك حاجة لتلك المساعدة.

وأضاف البنتاجون "لا نستطيع تأكيد الهجوم بحمض النتريك وندحض ادعاءات روسيا بأن أوكرانيا تقف وراء هذا الهجوم".

وقال مسؤول رفيع في البنتاجون إن القوات الروسية انسحبت بشكل كامل من محيط كييف وتشيرنيهيف باتجاه بيلاروسيا، مشيرا إلى أن هناك إشارات إلى أن روسيا تعيد تجهيز قواتها المنسحبة في بيلاروسيا.