المؤبد لموظف فى اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بالرشوة

المؤبد لموظف فى اتهام رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية بالرشوة
عاقبت محكمة جنايات المنصورة اليوم، موظف عمومي بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الثاني في اتهام رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية بطلب رشوة.
وجاء في قرار إحالة المتهمين إلى الجنايات أنهما طلبا لنفسهما عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من "م. أ"، مبلغ 500 ألف جنيه، وجرى تخفيض المبلغ إلى 350 ألف جنيه، على سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.
وشهد "م. ا"، 26 سنة المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير- بلقاس - محافظة الدقهلية عن والده.
وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزون لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون عام 2008 وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها، إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية لاستصلاح الأراضي، والتي تقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.
وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة لمقر الجمعية والتقى المتهم الأول "توفيق ي. م" - رئيس مجلس إدارتها- حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه- على سبيل الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد بحيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.
وأشار إلى أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي المتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو بمحافظة الدقهلية، أكد خلاله الأخير على طلب الرشوة والذي خفضها لمبلغ 350 ألف جنيه، وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف جنيه، كمقدم رشوة، كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، باقي الرشوة لصالح شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة.