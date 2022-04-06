الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لموظف فى اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بالرشوة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المنصورة اليوم، موظف عمومي بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه وبراءة المتهم الثاني في اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية بطلب رشوة.

وجاء في قرار إحالة المتهمين إلى الجنايات أنهما طلبا لنفسهما ‏عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من "م. أ"، مبلغ 500 ألف جنيه، ‏وجرى تخفيض المبلغ إلى 350 ألف جنيه، على سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف ‏جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير ‏مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.‏

وشهد ‏"م. ا"، ‏26 سنة المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه ‏حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير- بلقاس - محافظة الدقهلية ‏عن والده.

 وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزون لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون ‏عام 2008 وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق ‏استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها، إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية ‏لاستصلاح الأراضي، والتي تقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة ‏عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.‏

وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة لمقر الجمعية والتقى المتهم الأول ‏‏"توفيق ي. م" - رئيس مجلس إدارتها- حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه- على سبيل ‏الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد بحيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، ‏فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.‏

وأشار إلى أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي المتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو ‏بمحافظة الدقهلية، أكد خلاله الأخير على طلب الرشوة والذي خفضها لمبلغ 350 ألف جنيه، ‏وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف ‏جنيه، كمقدم رشوة، كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، باقي الرشوة لصالح ‏شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة ‏الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.‏

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت ‏التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة.‏

محكمة جنايات السجن المؤبد موظف عمومي غرامة 100 ألف جنيه رشوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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