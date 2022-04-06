«ضربة شمس».. ما هي أعراض الإصابة بها وطرق العلاج؟

في ظل هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ومع أيام شهر رمضان المبارك، والتي يحذر فيها تناول أي نوع من أنواع السوائل خاصة في فترات النهار، ترتفع احتمالية إصابة الكثيرين بضربات الشمس، خاصة أولئك الأشخاص الذين يضطرون إلى العمل حتى ساعات طويلة، أسفل حرارة الشمس الحارقة، ويمكن اعتبار وصول درجة حرارة جسم الإنسان إلى 40' درجة، هو مؤثر خطر لاحتمالية إصابة الإنسان بضربة الشمس.

هذا المؤشر وغيره من الأعراض التي يمكن أن تصيب الإنسان وكذلك طرق العلاج والوقاية من ضربات الشمس، نرصدها في السطور التالية بحسب ما ورد في موقع "health ".

أعراض ضربة الشمس:

كما ذكرنا في السابق وهي وصول درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة بالإضافة إلى التعرق، الصداع، والشعور بالغثيان، عدم القدرة على التنفس المنتظم، وزيادة ضربات القلب بشكل سريع، تغير الحالة العقلية والسلوك الخاص بالشخص المصاب.

الأسباب:

ويمكن تلخيص الأسباب التي تدفع الشخص إلى التعرض لضربات الشمس، إلى سببين لا ثالث لهما، الأول وهو الاستمرار في الأعمال البدنية الشاقة لساعات طويلة، وآخر هذه الأسباب أن يكون هذا العمل الشاق أسفل درجة حرارة الشمس المرتفعة.

وللوقاية يجب على الإنسان اتباع ما يلي:

في الحالات التي تستطيع الإنسان فيها العمل في الفترات التي تنخفض فيها درجة حرارة الشمس يكون ذلك التصرف أفضل بكثير، أما إن كان الإنسان مضطرا إلى العمل في ظل هذه الأجواء الحارقة، فيجب أن يشرب الإنسان كميات كبيرة من المياه أو السوائل بشكل عام، وإن كان الشخص يعمل في ظل هذه الحرارة في شهر رمضان المبارك فيجب أن يحرص على تناول السوائل في الفترة بين الفطار والسحور، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الفضفاضة، عدم البقاء لفترات طويلة من الوقت داخل سيارة مغلقة في ظل هذا الجو الحارق.

العلاج السريع في حال الإصابة بضربات الشمس:

التوجه السريع إلى الماء البارد وغمر جسم الشخص المصاب به، بالإضافة إلى منح المصاب أدوية مضادة للارتعاش متى شعر الشخص المصاب بضربة الشمس برعشة في الجسم، ثم التوجه إلى أقرب طبيب للحصول على العلاج المناسب له.