الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معدات جديدة تدخل الخدمة بـ 14.5 مليون جنيه في مياه سوهاج

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 2 كباش مجهز على سيارة بقيمة  5.8 مليون جنيه وشراء عدد 2 حفار هيدروليكى بقيمة 4.7 مليون جنيه ونافورى بقيمة 4 ملايين جنيه، وأن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التأمين الفني، إلى أن الكباش المجهز يقوم بعدد من المهمات منها تطهير مطابق الصرف الصحى وبيارات محطات الرفع والخطوط الرئيسية، وأنه تم تخصيص كباش مجهز بفرع صرف صحى البلينا للقيام بجميع المهمات والأعمال بقطاع جنوب، والذي يشمل مراكز جرجا والبلينا ودار السلام، كما تم تخصيص الكباش الآخر لفرع صرف صحى طهطا للقيام بجميع اعمال قطاع شمال، والذى يشمل مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة، كما يقوم الحفار الهيدروليكي بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تخصيص معدة النافورى لفرع صرف صحى سوهاج للقيام بأعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى.

كانت محطة مياه مزاتا والشيخ جبر بجرجا بسوهاج قد حصلت على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" ودون ملاحظات والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه.

حصلت محطتى مياه مزاتا والشيخ جبر بجرجا بسوهاج على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" ودون ملاحظات، والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية المياه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وتنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، مشروع برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الثاني (IWSP2) خصص قيمة تقديرية لتحسين الخدمات وتنفيذ المشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ قدره 50.6 مليون يورو.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوهاج اسيوط محطة سيارة مشروع

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وائل لطفي

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