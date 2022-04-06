عبدالعزيز مخيون لـ«الدستور»: انتهيت من تصوير مشاهدي في «الاختيار 3»

برع الفنان القدير عبدالعزيز مخيون في أداء شخصية مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وتصدر محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار 3 - القرار والمعروض ضمن المارثون الرمضاني لعام 2022.

أعرب الفنان عبدالعزيز مخيون، والذي يجسد دور مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، في مسلسل الاختيار 3- القرار عن سعادته البالغة لتصدر المسلسل محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتابع عبدالعزيز مخيون في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "الحمد لله على رد فعل الناس ومبسوط بيه، وبالنسبة للمشاهد بتاعتي فأنا خلصت تصوير امبارح وخلصت كل المشاهد بتاعتي ولكن زملائي ما زالوا يصورون حتى الآن".

الاختيار 3 - القرار

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

ويحمل مسلسل الاختيار الجزء الثالث شعار "القرار"، ويرصد في أحداثه فترة مهمة مرت على جمهورية مصر العربية وهي الفترة التي تولى فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر مرورًا بثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر.