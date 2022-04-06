بعد بيع 423 مليارا.. آخر موعد لشراء شهادة 18% من بنكي مصر والأهلي المصري

لا تزال شهادة 18% من الأهلي وشهادة طلعت حرب الإدخارية من بنك مصر ذات عائد 18%، محل اهتمام وبحث الكثير من المواطنين في مصر على مدار الأسبوعين الماضيين بعد إعلان طرحها في كافة فروع بنكي الأهلي ومصر يوم 21 مارس الماضي.

حصيلة بيع شهادات 18% ببنكي الأهلي ومصر

بلغت حصيلة بيع شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات الفائدة 18%، نحو 423 مليار جنيه خلال أول 15 يومًا من طرحها بعد إعلان الاثنين بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات.

وسجلت حصيلة البنك الأهلي المصري من إجمالي بيع شهادة 18% في أول 15 يومًا من طرحها 285 مليار جنيه، بحسب تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

في السياق ذاته قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18% قفز في نهاية تعاملات أمس إلى 138 مليار جنيه.

أخر موعد لشراء شهادة 18%

وحول آخر موعد لشراء شهادة 18% الادخارية البلاتينية من البنك الأهلي المصري وشهادة طلعت حرب من بنك مصر، أوضحت مصادر داخل القطاع المصرفي المصري أن طرح الشهادات البلاتينية وطلعت حرب الادخارية ذات الفائدة 18% لن يتوقف إلا عقب إتاحة فرصة شرائها لجميع المواطنين في جميع محافظات.

مميزات شهادة البنك الأهلي البلاتينية 18% الادخارية

طرح البنك الأهلي المصري الشهادات البلاتينية الادخارية بعدة مزايا من بينها:- -