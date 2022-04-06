الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد بيع 423 مليارا.. آخر موعد لشراء شهادة 18% من بنكي مصر والأهلي المصري

نكي مصر والأهلي المصري
نكي مصر والأهلي المصري

لا تزال شهادة 18% من الأهلي وشهادة طلعت حرب الإدخارية من بنك مصر ذات عائد 18%، محل اهتمام وبحث الكثير من المواطنين في مصر على مدار الأسبوعين الماضيين بعد إعلان طرحها في كافة فروع بنكي الأهلي ومصر يوم 21 مارس الماضي.

حصيلة بيع شهادات 18% ببنكي الأهلي ومصر

بلغت حصيلة بيع شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات الفائدة 18%، نحو 423 مليار جنيه  خلال أول 15 يومًا من طرحها بعد إعلان الاثنين بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة 1% لأول مرة من 5 سنوات.

وسجلت حصيلة البنك الأهلي المصري من إجمالي بيع شهادة 18% في أول 15 يومًا من طرحها 285 مليار جنيه، بحسب تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

في السياق ذاته قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع 18% قفز في نهاية تعاملات أمس إلى 138 مليار جنيه.

أخر موعد لشراء شهادة 18% 

وحول آخر موعد لشراء شهادة 18% الادخارية البلاتينية من البنك الأهلي المصري وشهادة طلعت حرب من بنك مصر، أوضحت مصادر داخل القطاع المصرفي المصري أن طرح الشهادات البلاتينية وطلعت حرب الادخارية ذات الفائدة 18% لن يتوقف إلا عقب إتاحة فرصة شرائها لجميع المواطنين في جميع محافظات.

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آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مميزات شهادة البنك الأهلي البلاتينية 18% الادخارية 

طرح البنك الأهلي المصري الشهادات البلاتينية الادخارية بعدة مزايا من بينها:- -

  • الشهادات البلاتينية ذات عائد ثابت طوال فترة الاحتفاظ بها.
  • يمكن شراؤها من 1000 جنيه وفوائدها.
  • إمكانية الحصول على قرض بضمانها من كافة فروع البنك الأهلي.
  • تسترد قيمتها عقب مرور 6 شهور من اليوم التالي لتاريخ الشراء بدون الحصول على الفوائد.
  • تباع في كافة فروع البنك الأهلي بجميع محافظات الجمهورية.
  • تصدر للأفراد الطبيعيين والقصر وكافة أفراد الأسرة.
  • يصرف عائد الـ18 % شهريا عقب مرور سنة.
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