آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

أخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي 18% من التساؤلات التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، منذ طرحها يوم 21 مارس الجاري في كافة الفروع.

وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير مواعيد الشراء المحددة من البنك لشراء شهادات الادخار ذات العائد الثابت ومميزاتها وشهادات أخرى للبنك الأهلي.

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي 18%

أكدت مصادر داخل القطاع المصرفي المصري أن الشهادات البلاتينية التي طرحها البنك الأهلي يوم الإثنين الموافق 21 مارس الجاري لن يتوقف بيعها إلا عقب إتاحة فرصة شرائها لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية المختلفة، حيث جذبت الشهادة الادخارية الملايين من عملاء البنوك حتى وصلت الحصيلة النهائية لها حتى الآن قرابة 157 مليار جنيه مصري بخلاف حصيلة شهادة طلعت حرب في بنك مصر.

وأوضحت المصادر أن الشهادات الادخارية المطروحة حاليا في بنكي مصر والأهلي شهادات مؤقتة وغير ثابتة يمكن شراؤها في أى وقت وأن الهدف منها إتاحة عائد مجزي من الاستثمار في الجنيه المصري مع تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم من جراء زيادة الأسعار.

الفوائد المصرية لشهادات 18% الادخارية ببنك الأهلي

تتضمن الشهادات الادخارية ذات الفائدة 18% في بنكي مصر والأهلي العديد من الفوائد المصرية أبرزها ما يلي:-

الشهادات البلاتينية ذات عائد ثابت طوال فترة الاحتفاظ بها.

يمكن شراؤها من 1000 جنيه وفوائدها.

إمكانية الحصول على قرض بضمانها من كافة فروع البنك الأهلي.

تسترد قيمتها عقب مرور 6 شهور من اليوم التالي لتاريخ الشراء بدون الحصول على الفوائد.

تباع في كافة فروع البنك الأهلي بجميع محافظات الجمهورية.

تصدر للأفراد الطبيعيين والقصر وكافة أفراد الأسرة.

يصرف عائد الـ18 % شهريا عقب مرور سنة.

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آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي 18% وكيفية شراؤها من الكلمات البحثية التي تتصدر حاليا كافة المواقع والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك لرغبة ملايين المواطنين في شرائها، حيث يمكن الحصول عليها من فروع البنك الأهلي في مختلف المحافظات وعبر الإنترنت البنكي وعبر خدمة العملاء المخصصة للرد على كافة استفساراتهم.