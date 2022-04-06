الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لانفصال الفنانة سولاف فواخرجي بعد زواج 24 عاما

سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي

تصدر اسم الفنانة سولاف فواخرجي محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام ٢٤ عاما.

انفصال الفنانة سولاف فواخرجي

ونشرت سولاف فواخرجي صورة تجمعها بزوجها وائل رمضان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت: "اقرأ في تصريف كلمة الفِصام، انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ: اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ: اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، وانْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

تفاصيل انفصال سولاف فواخرجي 

وتابعت: "وأنا كتلك العروة انقطع.. وظهري ينصدع.. كذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل.. كالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً.. أنا الآن أعيش ذلك الفِصام أمامك أيها النبيل.. بعد الفِصام، فطام، كما ننفطم عن أمهاتنا يوماً، ننفطم عمّن نحب، كما أنفَطِم عنك الآن، قلبي كما يُقال ينخلع".

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وأضافت سولاف فواخرجي: "ليس بيدك وليس بيدي، إنما هو القدر يرسم حيواتنا ويختار لنا ماليس نحب لسبب ما، أو حكمة ربما وألم في القلب على الأكيد، لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني قد حاولت وأقسم أنك كنتَ أهلاً لما هو أبعد من الحب وكنتُ طفلة تحبو أمام جبل مهما حاولتْ لن تصل الى قمتك وكنتَ وستبقى رجلاً في عيني وأمام الله والبشر رجلُ والرجالُ قليل سنداً لي إن ملت ورحمةً لي إن ظُلمت ويدك الحانية أول من تنتشلني إن وقعتْ وكعادتك لن تدعني أحتاجك لأني منذ عرفتك أراك قبل طلبي، وكنت تسبق حتى ندائي، وفي ضعفي وفي فرحي وكنتَ بداية".

واختتمت سولاف فواخرجي حديثها:" سامحني إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً وأنا أعلم أن قلبك جُبل على الحُب والكرم والعطاء، البداياتُ أخلاق والنهاياتُ أخلاق وليس لكَ في قلبي وعقلي وحياتي ووجداني نهاية وإن ابتعدنا لا يمكن أن ننفصل ولو انفصلنا، وائل صديقي أبو الحمزة وعلي شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين، انفصال".

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