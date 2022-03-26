السبت 26 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تدوينة صادمة.. تفاصيل انفصال الكاتب الصحفى زاهى فريد عن زوجته سلوى بيشوى

زاهي فريد
زاهي فريد

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بقرار انفصال الكاتب الصحفي زاهي فريد عن زوجته سلوى بيشوي، بعدما كشفت عن القرار برسالة صادمة.

وكانت أعلنت سلوى بيشوي قرار انفصالها عن زوجها الكاتب الصحفي زاهي فريد، بتدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "أعلن أنا سلوى بيشوي من خلال صفحتي قرار انفصالي عن دكتور زاهي فريد وعلى كل المستفيدات من هذا القرار التواصل معه بحرية وربنا يسعدكم جميعا".

 

دكتور زاهي فريد، رئيس مجلس إدارة جريدة "إيجيبشيان نيوزويك"، من خلال حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" رد على منشورها قائلا: "الرجاء عدم التطرق لحياتى الشخصية وأعتذر للأصدقاء عن عدم الرد على الخاص فيما يخص حياتى الشخصية.. أشكركم وخالص تحياتى للجميع.. زاهي".

زاهي فريد سلوى بيشوي انفصال إيجيبشيان نيوزويك انفصال زاهي فريد

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