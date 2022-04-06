مطران الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية يحتفل بسالفه القديس «صرابامون أبو طرحة»

قال القمص موسى إبراهيم متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسمي إنه افتتح نيافة الأنبا بنيامين مطران إيبارشية المنوفية، نهضة القديس الأنبا صرابامون (الشهير بـ"أبو طرحة") أسقف المنوفية الأسبق، في كنيسة السيدة العذراء بشبين الكوم التي كانت مقر الكرسي الأسقفي وقت حبرية القديس.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية، في بيان صدر منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإعلامي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بدأت النهضة بالصلاة وتمجيد وتطييب لأجساد القديسين الموجودة بالكنيسة ثم ألقى نيافته كلمة روحية عن معايشة القديسين للكتاب المقدس.

وكان قد افتتح نيافة الأنبا بولا مطران طنطا، أمس، أولى دورات تدريب قيادات الخدمة بإيبارشيات الوجه البحري، التي ينظمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، بدير الشهيد مارمينا بإبيار التابع لإيبارشية طنطا على مدار خمسة أيام.

يشارك في الدورة قيادات الخدمة من إيبارشيات طنطا، ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، المحلة الكبرى.

يذكر أنه تم اختيار دير الشهيد مارمينا الأثري بإبيار ليكون مركز التدريب لإيبارشيات الوجه البحري.

كما صلى نيافة الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير وماريلاند وويست ڤيرچينيا القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة غبريال في شارلستون بولاية ويست ڤيرجينيا، ورسم نيافته القس شنوده صليب كاهن الكنيسة في رتبة القمصية.

وكان قد كرم نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن نوفمبر في الاجتماع الأسبوعي لنيافته، ٢٢ أمًا مثالية يمثلن كنائس مركز ببا، وسلم نيافته الأمهات المثاليات الـ٢٢، شهادات تقدير وهدايا عينية بمناسبة فوزهن باللقب، حضر حفل التكريم عدد من الآباء الكهنة وأسر الأمهات الفائزات.