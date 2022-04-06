تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في حلوان لـ6 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة فرد أمن، لاتهامه بقتل زوجته على إثر خلافات سابقة بينهما، لجلسة 6 يوليو المقبل، في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، لانتداب محام.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت أبو العلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.



وأسندت النيابة للمتهم، تهمة قتل زوجته المجني عليها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه، بأن أعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مستغلا تواجدها بمفردها، وما أن اطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له لقرابتهما فانقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقًا، فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات