الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة بينها 8 قضايا حجب سلع غذائية

دقيق
دقيق

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1314 قضية تموينية متنوعة من بينهم 8 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 54,106 طن "دقيق ، زيت طعام، سكر، مسلى، مكرونة ، أرز".

وضبط 40 طن أسمنت، 252 عبوة مياه غازية وكذا 87 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 25 طن أسمنت، 10 طن حديد ، 32,140 طن «دقيق ، زيت طعام، سكر، مكرونة، أرز، أعلاف"، 2203 عبوة سجائر، 385 إسطوانة بوتاجاز».

وضبط 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 63,950 طن "دقيق مدعم، سكر، أسمدة زراعية ، 288 أسطوانة بوتاجاز بإجمالى مضبوطات بلغت 225,196 طن ، 2455 عبوة،673 إسطوانة بوتاجاز.

شرطة التموين قطاع الأمن العام قضية تموينية متنوعة قضايا حجب سلع غذائية دقيق

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وائل لطفي

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