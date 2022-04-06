الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تحميل نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات

طلاب
طلاب

تحصل نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات على تفاعل يومي عبر مؤشرات البحث العالمية، وذلك لرغبة أولياء الأمور في تدريب أبنائهم على أسئلة الامتحانات التي تعتمد على فهم واستيعاب المناهج والمعلومات الواردة بها.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الامتحانات النهائية لطلاب 4 ابتدائي وجدول الامتحانات المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية لامتحانات طلاب 4 ابتدائي للتدريب على الأسئلة ونماذج للإجابات النموذجية ليتمكن كل طالب من تقييم نفسه وتحسين من وضعه الدراسي حيث يمكن الحصول على النماذج لأسئلة مادة الرياضيات من خلال هذا الرابط (من هنا) يأتي ذلك من حرص الوزارة على توفير كافة الوسائل التعليمية للطلاب.

وكانت قد أثار أولياء أمور طلاب 4 ابتدائي الجدل حول المناهج التي يخضع أبنائهم لدراستها خاصة أنها تتشابه مع المعلومات الواردة في كتب طلاب المرحلة الإعدادية و الثانوية العامة جاء ذلك إثر تبني الوزارة خطط لتطوير المناهج التعليمية لكافة الطلاب.

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مراجعات مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022

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«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 نهاية العام

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اختتام امتحانات شهر أبريل لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي

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تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية

موعد انعقاد امتحانات طلاب 4 ابتدائي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد انعقاد الامتحانات النهائية لطلاب 4 ابتدائي في منتصف شهر مارس 2022 حيث تجرى الامتحانات بشكل موحد على مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من (8-12) مايو المقبل عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

واختارت بالفعل اللجنة المسؤولة عن سير الامتحانات اللجان التي ستقام فيها الامتحانات وراعت في اختيارها أن تكون جيدة التهوية ذات مساحات كبيرة لتستوعب عدد كبير من الطلاب في ظل مراعاة المسافات الآمنة للطلاب بالإضافة إلى وجود غرفة للعزل للطلاب الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا.

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مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى 2022

جدول امتحانات طلاب 4 ابتدائي

يدرب الطلاب أنفسهم حاليا على نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات التي طرحتها الوزارة، وذلك منذ طرح جدول الامتحانات الموحدة للطلاب والذي جاء كما يلي :-

  • الأحد 8 مايو 2022 يعقد امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
  • الاثنين 9 مايو 2022 يعقد امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.
  • الثلاثاء 10 مايو يعقد امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية ومادة الـ ict.
  • الأربعاء 11 مايو يعقد امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
  • الخميس 12 مايو انعقاد امتحان مادة الرياضيات.
نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 رياضيات للصف الرابع الابتدائى رياضيات طلاب 4 ابتدائي وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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