الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

طارق شوقى
طارق شوقى

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 ، حيث أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر أبريل 2022.

مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائي شهر أبريل 2022

تنطلق يوم السبت المقبل ويبحث العديد من أولياء الأمور والمعلمين عن مواعيد الامتحانات، حيث تستمر الامتحانات من يوم 2 أبريل حتى 6 أبريل، وقالت وزارة التربية والتعليم فى جدول أعلنت عنه وعممته على المديريات التعليمية أن يوم السبت 2 أبريل سوف يخوض الطلاب مادتين اللغة العربية والتربية الدينية، أما يوم الاحد الموافق 3 أبريل سوف يخوض الطلاب امتحانات العلوم والمهارات المهنية أما الاثنين 4 أبريل سوف يخوضون امتحانات الدراسات والاى سي تى، والثلاثاء 5 أبريل سوف يخوضون امتحان اللغة الانجليزية أما يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل يخوضون مادة الرياضيات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل الامتحان، موضحة أنه قد تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية- من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى فى بيان صحفى إلى أن تكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، وسوف يكون لكل مدرسة امتحان منفصل .

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المقررات التى سوف تأتى فى الامتحان المخصص للصف الرابع الابتدائي، وهى كالتالى: 

- اللغة العربية حتى موضوع كتابة تقرير عن رحلة.

 

- إنجليزي حتى الوحدة الـ 10.

 

- رياضيات حتى درس الكسور المتكافئة.

 

- علوم حتى نشاط تكوين الوقود الحفري.

 

- دراسات حتى درس السياحة واقتصاد بلدنا.

 

- المهارات حتى درس السلامة في المنزل. 

 

- تكنولوجيا حتى درس مهارات حل المشكلات. 

 

- الدين حتى درس شكر النعم.

 

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