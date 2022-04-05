الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مراجعات مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022

رابعة ابتدائي
رابعة ابتدائي

يختتم طلاب الصف الرابع الابتدائي غدًا الأربعاء الموافق 6 أبريل امتحانات شهر أبريل والتى تجمع اختبارات مارس وفبراير معًا، ويخوض طلاب الصف الرابع الابتدائي غدًا مادة الرياضيات بعد أن خاضوا مادة اللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، وقد نشرت الدستور مراجعات هامة عنها من خلال الرابط التالى (من هنا).

مراجعات مادة اللغة الإنجليزية والرياضيات للصف الرابع الابتدائي 2022

أما حاليًا يبحث عدد كبير من طلاب الصف الرابع الابتدائي عن مراجعات خاصة بامتحان الصف الرابع الابتدائي، وأعلنت بعض الجروبات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي عن نماذج خاصة بالرياضيات للصف الرابع الابتدائي وقالت: «كل ما تحتاجه غداً في اختبار الرياضيات رابعة ابتدائي.. وأعلنت الجروبات عن نماذج الوزارة بأسلوب مبسط ومنظم لن يخرج عنها الامتحان رابط التحميل pdf (من هنا).

تقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنها تتابع وبقوة امتحانات الصف الرابع الابتدائي على مستوى المحافظات وسيتم العمل على حل أى مشكلة تواجه الطلاب حتى يتم تجنبها خلال امتحانات مايو المقبلة، على انم تتم امتحانات اخر العام فى المدارس مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 نهاية العام

تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية

ويبحث العديد من أولياء أمور طلاب الصف الرابع الابتدائي عن طريقة التقييم وهى كالتالى:

-اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100).

-يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

-يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

-يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اختبارات مايو سوف تكون مبسطة وسهلة ومباشرة على غرار اختبارات شهر أبريل.

الصف الرابع الابتدائي مراجعات مادة اللغة الانجليزية الرياضيات امتحانات شهر أبريل الصف الرابع

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وائل لطفي

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