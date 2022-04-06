الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل قتل زوجته بسبب خلافات زوجية فى حلوان

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء محاكمة عامل أمن بشركة حماية بالقرية الذكية بالمعادي قتل زوجته إثر خلافات سابقة بينهما في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت أبوالعلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم «عمر . ص»، عامل أمن بشركة حماية بالقرية الذكية بالمعادي بقتل زوجته  المجني عليها رشا كامل شوكت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها.

فوضع مخططًا أنفذه بأن أعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنمًا تواجدها بمفردها وما إن اطمأن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلًا اطمئنانها له لقرابتهما، فانقض عليها طعنًا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقًا فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتى طرحها أرضًا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة عامل قتل زوجته خلافات

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وائل لطفي

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