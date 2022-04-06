الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بسرقة المواطنين في حلوان

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الأربعاء، حكمها على عاطل؛ لاتهامه في السرقة بالإكراه في حلوان.

وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمته بالأوراق، وهي بضائع ومبلغ مالي وهواتف محمولة والمملوكة للمجني عليهم علي أبو القاسم وأحمد محمد وأحمد انور وناجح محمد، وكان ذلك كرها عنهم بأن اقتحموا المتجر محل عمل المجني عليهم حاملين للأسلحة النارية بنادق آلية مهددين إياهم مطلقين الأعيرة النارية بطريقة عشوائية، ما تخلف عنه حدوث إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية وشل مقاومتهم، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمتعلقات خاصتهم وفروا هاربين على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استعملوا القوة والعنف مع أفراد القوة المعينة بالارتكاز الأمني المتواجد بدائرة قسم شرطة حلوان بأن أطلقوا صوب القوات الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم بنادق آلية لحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطهم حال هروبهم بالمسروقات، وبلغوا بذلك مقصدهم، وتمكنوا من الفرار على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس المستشار محمود كامل الرشيدي الحكم السرقة أسلحة نارية حلوان

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وائل لطفي

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