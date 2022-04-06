جرائم حدثت ليلا.. إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة وحبس سيدة قتلت رضيعتها

شهدت الساعات الماضية، العديد من الحوادث، التي شغلت الرأي العام. تقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، خلال الساعات الماضية، في التقرير التالي.

إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة من بينهم صعق كهربائى بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في 3 حوادث، من بينهم صعق كهربائي لشاب، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، بلاغات بوقوع 3 حوادث متفرقة بأماكن متعددة بكفر الشيخ، من بينهم إصابة شاب بحروق من الدرجة الثانية لصعق كهربائي بمنزله بقرية شباس الشهداء.

كما أصيب اثنان في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي على رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم" أمام كوبري الاتحاد، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

كما أصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي الساحلي قبالة قرية السيد البدوي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى رشيد المركزي.

وأصيب حاتم هلال محمد، 17 سنة، من قرية شباس الشهداء بمركز دسوق، بحروق من الدرجة الثانية بالبطن والايدي والارجل، لصعق كهربائي بمنزل أسرته، وتم تحويله لجامعة الاسكندرية.

وأصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بطريق الحامول بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة، إشارة بانقلاب توك توك على طريق الحامول بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من: ريهام عبدالله أبو القمصان، 42 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصالح إبراهيم طلعت، 17 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسمية أحمد عبد الرحمن، 45 سنة، باشتباة كسر بالساق الأيسر، وجميعهم من قرية الحضر بالحامول، والحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى الحامول المركزي.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

صعق كهربائى

«أقامت عند صديقها».. الأمن يكشف ملابسات تغيب فتاة عن منزلها بـ15 مايو

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف ملابسات تغيب فتاة عن منزلها بمدينة 15 مايو، وتبين هروبها لدى صديقها الذى تربطه بها علاقة عاطفية ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وتبلغ للمقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المواطن "محمد.ح"، موظف، ومقيم بدائرة القسم، بتغيب نجلته المدعوة "جنى.م"، 15 سنة، فى ظروف غامضة.

وبالانتقال لمحل الواقعة سكن المتغيبة، وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مكان تواجدها وضبطها.

وبمناقشتها أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، أقرت باتفاقها مع أحد أصدقائها ويدعى "إبراهيم أنور"، لوجود علاقة عاطفية فيما بينهما، لترك منزل أهلها والهروب معه.

وبمناقشته أيد ما قررته سالفة الذكر وأضاف أنه تربطه علاقة عاطفية بها منذ فترة، ويرغب في الزواج منها وأنه عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضائها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 622 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية

السيطرة على حريق التهم عقارًا بالكامل بمنطقة حلوان

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق التهم عقارًا بالكامل بمنطقة حلوان، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة حلوان وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق التهم عقار

حبس سيدة قتلت رضيعتها وألقت جثتها فى الصرف الصحى بالوراق

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة متهمة بقتل ابنتها الرضيعة، وإلقاء جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة بمقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

بمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حبس سيدة

ضبط تشكيل عصابى بحوزته 15 طربة حشيش فى أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى ضبط تشكيل عصابي مكون من شقيقين بمعاونة صديقهما لترويج المواد المخدرة الحشيش.

وكانت معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهم "محمد. ق." وشهرته "شكل" عاطل وشقيقه "على" عاطل، وصديقهما "أشرف.م" عاطل، ومقيمين بالواسطي مركز الفتح بجلب كمية من المخدرات لترويجهم المواد المخدرة على زبائنهم خلال أيام رمضان.

وتشكل فريق من ضباط الإدارة وبإعداد كمين للمتهمين من خلال المصادر السرية، وأسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 15 طربة حشيش، وطبنجة وفرد خرطوش ومبلغ مالي، وهواتف.