الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

أمريكا توافق على إبرام صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوى «باتريوت»

البنتاجون
البنتاجون

أكد البنتاجون، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان: "عملية المبيع المقترحة ستعزز أمن المتلقي و تساهم في الاستقرار السياسي و التوازن العسكري و التقدم في المنطقة".

وتبلغ قيمة العقد 95 مليون دولار، وتمت الموافقة على صفقة مماثلة بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات لتايوان وبيع معدات لدعم و صيانة وتحسين نظام الدفاع الجوي "باتريوت" في أوائل فبراير.

ويشكل التعاون العسكري بين واشنطن وتايوان مصدر قلق لبكين التي تؤكد أن الجزيرة تابعة للصين وتدعو البيت الأبيض إلى الالتزام بسياسة "الصين الواحدة".

الولايات المتحدة على الدفاع ولايات الدفاع الجوي الولايات المتحد صيانة

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