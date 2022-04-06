إصابة 7 أشخاص فى حوادث متفرقة من بينهم صعق كهربائى بكفر الشيخ

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في 3 حوادث، من بينهم صعق كهربائي لشاب، وتم نقلهم لعدد من المستشفيات، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، بلاغات بوقوع 3 حوادث متفرقة بأماكن متعددة بكفر الشيخ، من بينهم إصابة شاب بحروق من الدرجة الثانية لصعق كهربائي بمنزله بقرية شباس الشهداء.

كما أصيب اثنان في حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي على رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم" أمام كوبري الاتحاد، وتم نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

كما أصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين بالطريق الدولي الساحلي قبالة قرية السيد البدوي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى رشيد المركزي.

وأصيب حاتم هلال محمد، 17 سنة، من قرية شباس الشهداء بمركز دسوق، بحروق من الدرجة الثانية بالبطن والايدي والارجل، لصعق كهربائي بمنزل أسرته، وتم تحويله لجامعة الاسكندرية.

وأصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب توك توك بطريق الحامول بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفى الحامول المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة، إشارة بانقلاب توك توك على طريق الحامول بلطيم، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى الحامول المركزي.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من: ريهام عبدالله أبو القمصان، 42 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصالح إبراهيم طلعت، 17 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسمية أحمد عبد الرحمن، 45 سنة، باشتباة كسر بالساق الأيسر، وجميعهم من قرية الحضر بالحامول، والحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفى الحامول المركزي.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.