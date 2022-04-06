الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 4|نور اللبنانية تتعرض لموقف محرج فى «راجعين يا هوى»

نور اللبنانية
نور اللبنانية

تتعرض نور اللبنانية لموقف محرج أمام عائلتها بعدما خذلها بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) ولم يحضر موعد خطبتهما كما وعدها مما جعلها فى موقف لا تحسد عليه أمام الحضور.

 

الموقف السابق أضعف موقفها أمام والدها وباقي العائلة، من خلال شخصية الدكتورة ماجي التي تجسدها فى مسلسل “راجعين يا هوى”، الذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.

بعد أن أعدت كل ما يلزم لإقامة الحفل وارتدت فستان الخطوبة، وبعد أن دعت الكثير من أفراد العائلة والأصدقاء والمعارف، تفاجأ ماجي بعدم حضور خطيبها بليغ لينتهي اليوم نهاية سيئة، وتزداد الأمور سوءً عندما حذرتها خطيبة بليغ السابقة من كونه رجلاً مخادعاً ولا يمكن الوثوق به. ليصبح السؤال هو كيف سيكون شكل العلاقة بين ماجى وبليغ فى المستقبل؟ وهل يستمر فى خذلانه لها؟  هذا ما ستكشف عنه الأحداث القادمة من المسلسل. 

 

ويعرض المسلسل 4 مرات في توقيتات مختلفة، الأولى تكون عبر شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، أما العرض الثاني يأتي على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35. 

 

كما تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC في الساعة 4:30 فجراً، وباليوم التالي بالساعة 2:30 بعد الظهر، كما يعرض عبر منصة « Watch it» .

 

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

 

ويجسد خالد النبوي في العمل دور "بليغ أبو الهنا" الذي يواجه العديد من المفاجآت اليومية خاصة مع ظهور شخصية فريدة (هنا شيحة) وهي حبيبته القديمة التي يلتقي بها بعد غياب سنوات نتيجة سفره للخارج.



راجعين يا هوى من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وقام بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديو، ويشارك في بطولته أيضاً أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، أحمد بدير وهنا شيحة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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