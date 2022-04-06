الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 6-4-2022

سعر اليورو
سعر اليورو

يقدم لكم موقع «الدستور»  في تقريره اليوم الأربعاء 6-4-2022، سعر اليورو الأوروبي في مواجهة الجنية المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي.

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 6-4-2022

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 20.09 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 20.01 جنيه للشراء، و20.23 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 20.09 جنيه، و20.26 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، وأعلنت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 20.05 للبيع جنيه، و20.25 للشراء، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد، نشرت شاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.09 جنيه للشراء، و20.26 للبيع.

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اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري فى البنوك المصرية

و اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا، وفقًا لإحصاءات العام 2019.

ويُعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

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