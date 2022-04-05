العائدون الحلقة 4| رجال المخابرات يحبطون خطة «داعش» لاستهداف دار القضاء

تضمن مسلسل العائدون في حلقته الرابعة، عددًا من الأحداث التي تبرز العمليات الإرهابية التي تقودها “داعش” واستهدافها للأماكن العامة والمدنيين وسيطرتها على الشباب الضعفاء وتجنيدهم لتنفيذ مخططاتها.

محمد عز يستهدف دار القضاء

وتواصل أمير داعش “سياف” -يجسد دوره الفنان السوري أحمد الأحمد- مع “عزام” الشاب المصري الذي سينفذ عمليتهم الإرهابية، وحذره من الفشل خاصة وأن “سياف” يريد اكتساب ثقة قادة داعش الإرهابية مرة أخرى، بعدما اكتشفوا وجود جواسيس لصالح المخابرات المصرية في التنظيم مؤخرًا.

وبالفعل بدأ محمد عز"عزام، في التخطيط لتنفيذ عملية جديدة، حيث بدأ يتردد على الأماكن العامة لدراستها جيدًا قبل التنفيذ.

ويظهر خلال الحلقة، تردد “عزام” على دار القضاء العالي استعدادًا لاستهدافه ومساعدة عامل البوفيه الذي يعمل داخل الدار له، نظرًا لتجمع عدد كبير من المواطنين داخله، بالإضافة إلى مكان سكنه بمنطقة وسط البلد.

المخابرات تحبط عملية داعش

واستطاع ضباط المخابرات العامة بقيادة أمير كرارة “عمر” و أمينة خليل “نادين”، التوصل إلى “عزام” محمد عز، خلال محاولته استهداف دار القضاءبعد رصده من خلال من خلال الكاميرات التي توضع في الشوارع العامة.

وبالفعل قرر “عزام” ومساعديه أن ينزلوا في وقت متأخر للهروب من منزلهم كما اعتادوا، ولتنفيذ العملية الإرهابية دون عائق، بأمر من “سياف” أميرالدواعشالذي يجسده الفنان أحمد الأحمدي.

ونجحت المخابرات المصرية في التوصل إلى المكان المستهدف وهو دار القضاء العالي، وأمرت بإخلائه على الفور، وانتهت الحلقة 4 من مسلسل العائدون على مشهد “عمر” أمير كرارة، داخل دار القضاء، لمعرفة مكان تواجد القنبلة، قبل انفجارها، والتأكد من إخلاء المكان بالكامل من ا لمواطنين، ومنا لمقرر أن تكشف حلقة غدًا مصير العملية الإرهابية وكيف تعامل “عمر” أمير كرارة مع هذا الأمر.