الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شباب وفد الإسكندرية يوزعون 300 وجبة أسبوعيا بمناسبة شهر رمضان (صور)

حزب الوفد بالإسكندرية
حزب الوفد بالإسكندرية

نظمت لجنة شباب الوفد في محافظة الإسكندرية، برئاسة زياد الخياط حملة لتجهيز وتوزيع الوجبات على المواطنين في عدد من قرى أبيس، بحضور محمد الصفتي سكرتير لجنة شباب الوفد بالإسكندرية ومعتز عبدالله نائب رئيس اللجنة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

FB_IMG_1649194461214

وأكد زياد الخياط رئيس لجنة شباب الوفد في الإسكندرية أن الحملة تستهدف توزيع 300 وجبة على المواطنين بمناسبة شهر رمضان، تفعيلا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب الوفد.

FB_IMG_1649194462968

وأشار «الخياط»، إلى أن الحملة تستمر أسبوعيا في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسكندرية.

FB_IMG_1649194459487

لجنة المرأة بـ«وفد القليوبية» تحتفل بشهر رمضان وتوزع الهدايا والكراتين

وكانت قد نظمت اللجنة العامة للمرأة في حزب الوفد بالقليوبية برئاسة الكاتبة الصحفية ماجدة صالح سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية، احتفالية كبرى لتوزيع الهدايا وكراتين رمضان على الأسر والسيدات المعيلة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأكدت «صالح» أن الاحتفالية تأتي في إطار قيام حزب الوفد بدوره المجتمعي والخدمي لتخفيف المعاناة على البسطاء والمحتاجين و السيدات المعيلات، وهو الدور الذي يعمل عليه حزب الوفد في الشارع كونه حزبا خرج من رحم الأمة.

FB_IMG_1649194462968

وقالت رئيسة لجنة المرأة في حزب الوفد بالقليوبية، إن تفعيل دور الوفد في الشارع يسهم في دعم ومساندة الدولة المصرية لتوفير وسد احتياجات الأسر المصرية، ومحاولة القضاء على ظاهرة المرأة المعيلة خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر فيها الأسر لخدمات اجتماعية كثيرة.

وأشارت صالح إلى دور لجنة الوفد في طوخ التي تبذل قصارى جهودها لإدخال البهجة والفرح على البسطاء انطلاقا من مبادئ الوفد الذي ترك زعماؤه وقياداته المخلصين تاريخا حافلا بالمبادئ والقيم التي تحث على الإنسانية.

مصر الوفد الإسكندرية محافظة القليوبية شهر رمضان محافظة الاسكندرية وجبات وفد الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

«جزيرة غَمام».. طارق لطفى: لا أعترف بالبطولة المطلقة وأتمنى أداء شخصية «معاوية بن أبى سفيان»

«ويُطعِمُون الطعام».. متطوعون فى «حياة كريمة» يوزعون وجبات إفطار للفقراء: سعادتنا لا توصف

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

بأسعار مخفضة.. مستقبل وطن بالإسكندرية يفتتح 15 منفذا لبيع سلع رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون