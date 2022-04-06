شباب وفد الإسكندرية يوزعون 300 وجبة أسبوعيا بمناسبة شهر رمضان (صور)

نظمت لجنة شباب الوفد في محافظة الإسكندرية، برئاسة زياد الخياط حملة لتجهيز وتوزيع الوجبات على المواطنين في عدد من قرى أبيس، بحضور محمد الصفتي سكرتير لجنة شباب الوفد بالإسكندرية ومعتز عبدالله نائب رئيس اللجنة، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأكد زياد الخياط رئيس لجنة شباب الوفد في الإسكندرية أن الحملة تستهدف توزيع 300 وجبة على المواطنين بمناسبة شهر رمضان، تفعيلا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب الوفد.

وأشار «الخياط»، إلى أن الحملة تستمر أسبوعيا في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف النائب سعيد ضيف الله رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسكندرية.

لجنة المرأة بـ«وفد القليوبية» تحتفل بشهر رمضان وتوزع الهدايا والكراتين

وكانت قد نظمت اللجنة العامة للمرأة في حزب الوفد بالقليوبية برئاسة الكاتبة الصحفية ماجدة صالح سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية، احتفالية كبرى لتوزيع الهدايا وكراتين رمضان على الأسر والسيدات المعيلة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد.

وأكدت «صالح» أن الاحتفالية تأتي في إطار قيام حزب الوفد بدوره المجتمعي والخدمي لتخفيف المعاناة على البسطاء والمحتاجين و السيدات المعيلات، وهو الدور الذي يعمل عليه حزب الوفد في الشارع كونه حزبا خرج من رحم الأمة.

وقالت رئيسة لجنة المرأة في حزب الوفد بالقليوبية، إن تفعيل دور الوفد في الشارع يسهم في دعم ومساندة الدولة المصرية لتوفير وسد احتياجات الأسر المصرية، ومحاولة القضاء على ظاهرة المرأة المعيلة خاصة في المناطق الريفية التي تفتقر فيها الأسر لخدمات اجتماعية كثيرة.

وأشارت صالح إلى دور لجنة الوفد في طوخ التي تبذل قصارى جهودها لإدخال البهجة والفرح على البسطاء انطلاقا من مبادئ الوفد الذي ترك زعماؤه وقياداته المخلصين تاريخا حافلا بالمبادئ والقيم التي تحث على الإنسانية.