السيطرة على حريق في مصنع فايبر بالمنطقة الصناعية بالسادات

سيطرت مساء اليوم، قوات الحماية المدنية بالمنوفية، على حريق محدود داخل إحدى مصانع الفايبر بالمنطقة السادسة، التابعة لمدينة السادات، بعد بلاغ من إدارة المصنع باندلاع حريق، وانتقلت على الفور سيارات وحدة إطفاء السادات لمكان الحادث ومنع انتقاله إلى باقي أجزاء المصنع.

البداية عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد من نشوب حريق بمصنع فايبر بالمنطقة السادسة الصناعية بمدينة السادات، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق، دون إصابات بشرية.

تمت المعاينة الأولية لآثار الحريق، وتم سؤال المسئولين عن المصنع والعمال، واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.