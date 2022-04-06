«اختصاصات إدارة شؤون المرأة والأمومة والطفولة» ضمن التدريب الميداني لطلبة «آداب المنيا»

نظمت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، فعاليات التدريب الميداني لطلبة كلية آداب قسم علم الاجتماع الفرقة الرابعة للعام 2021 / 2022 وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان كشك رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب.

تدريب طالبات قسم الأجتماع

حاضر في التدريب فاطمة الزهراء علي مديرة إدارة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث تناول التدريب العديد من الموضوعات منها (اختصاصات إدارة شؤون المرأة والأمومة والطفولة و تعريف مفهوم المرأة المعيلة) وتوضيح اختصاصات الإدارة والخدمات المقدمة للمرأة والطفل في كافة المجالات (الصحة _ التعليم _ التضامن _ الأمن) والجهات الحكومية الشريكة في تقديم الخدمات منها على سبيل المثال (المجلس القومي للمرأة _ المجلس القومى للسكان _ مكتبة مصر العامة _ الإدارة التعليمية _ مديرية الشباب والرياضة _ مديرية التضامن _ مديرية الصحة _ مديرية القوى العاملة _مركز أورام المنيا _ مركز إعلام المنيا _ قصر ثقافة المنيا _ جامعة المنيا كلية الآداب _ كلية التربية) هيئة تعليم الكبار.

تدريب طالبات قسم الأجتماع

كما تم تعريف مفهوم المرأة المعيلة وتم عرض الشرائح الخاصة بالمرأة (قد تكون متزوجة والزوج غير موجود أرملة، مطلقة، مهجورة وقد تكون متزوجة والزوج موجود عاجز او مريض ، مسجون ، بخيل، وقد تكون غير متزوجة وفات سن الزواج وهي تعول نفسها).

تدريب طالبات قسم الأجتماع

وتم عرض تصنيف للمرأة المعيلة وهم أكثر من 10 تصنيفات، وشهد التدريب تفاعل الطالبات مع الموضوعات وتم الرد على جميع الاستفسارات بحضور الدكتور مصطفى زيدان الإشراف الميداني ومنسق الفرقة الثالثة والرابعة قسم علم الاجتماع.

تدريب طالبات قسم الأجتماع

تدريب طالبات قسم الأجتماع

تدريب طالبات قسم الأجتماع