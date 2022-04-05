رفع 36 طن مخلفات وازالة 3 حالات تعدي على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بقرية صفط الخمار وتمكنت من إزالة ثلاث حالات تعدي علي أراضي إصلاح زراعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها ورفع 36 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي بجانب صيانة كشافات الإنارة بالقرية والقرى التابعة لها.

وقال محمد سميح رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار أن الوحدة المحلية بالقرية بمساعدة مسؤول التنظيم قامت برصد ثلاث حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحه قيراط ونصف قيراط بقري (بني شيبة و دمشاوهاشم و الشيخ عيسى )

وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة واصل حملات النظافة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات وقام برفع 36 طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية و من الطريق العام على ترعة سري باشا ومن نقطة تجمع السلخانه بقرية صفط الخمار و من امام الوحدة الصحية و شارع العمدة بدمشاوهاشم حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لانتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا .

وأوضح رئيس القرية أن قسم الانارة واصل اعماله بصيانة الكشافات والأعمدة بطريق البحر ومدخل قرية العبيد و مجمع المدارس وامام الجمعية الزراعية وطريق الشيخ عيسى وكوم الغنامة وطريق ابوسداح و مدافن القبة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين ومنعا للحوادث