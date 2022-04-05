الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 4.. رصد محاولات أخونة الجماعة الإرهابية للوظائف الحكومية

أخونة الجماعة الإرهابية
أخونة الجماعة الإرهابية للوظائف الحكومية

أظهرت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، تعامل الجماعة الإرهابية مع الوظائف الحكومية ومحاولة «أخونتها»، والتعامل مع الشعب بزرع عدد كبير من الإخوان معهم، وتوليهم مناصب عليا، حتى وإن كان الشخص لا يستحق هذا المنصب.

وأظهرت الحلقة الفنان محمود البزاوي - موظف حكومي، ويتحدث مع الزملاء في العمل عن أن الجماعة الإخوانية تريد أن تتملك المكان والوظائف بوجود موظفين تابعين لهم.

«الاختيار 3 - القرار» 

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

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ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي.

والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3 مسلسل الاختيار 3 رمضان 2022 الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 الإخوان

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