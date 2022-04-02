تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

يحظى تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي (جوجل) مع مطلع شهر رمضان المبارك لرغبة الملايين من المصريين في متابعة الأعمال الدرامية الرمضانية.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير كيفية ضبط تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 وإشارة بث القناة وأبرز المسلسلات المعروضة عبر شاشتها خلال شهر رمضان المبارك.

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022

يمكن ضبط تردد قناة dmc دراما الجديد 2022 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك لمتابعة الأعمال الدرامية المعروضة عبر شاشتهما خلال شهر رمضان المبارك حيث يمكن ضبط القناة عبر الإحداثيات التالية:-

القناة: DMC.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

القناة: DMC دراما.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

وذلك للحصول على شاشة ذات جودة عالية بتقنية HD طوال ساعات البث.

الأعمال الدرامية المعروضة عبر مجموعة قنوات DMC

تعرض مجموعة قنوات DMC مجموعة مميزة في مواعيد مختلفة ليتمكن المشاهدين في متابعة الحلقات في الأوقات التي تناسبهم وذلك كما يلي :-

مسلسل مكتوب علينا للفنان أكرم حسني وعمرو عبد الجليل ويعرض في تمام الساعة 6:45 مساءً.

مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان ودينا الشربيني ويعرض في تمام الساعة 8:10 مساءً.

مسلسل راجعين يا هوى للفنان خالد النبوي ونور اللبنانية ويعرض في تمام الساعة 9:25 مساءً.

مسلسل العائدون للفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل ويعرض الساعة 10:45 مساءً.

مسلسل ملف سري للفنان هاني سلامة ومادلين طبر ويعرض في تمام الساعة 11:50 مساءً.

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