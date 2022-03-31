مواعيد برامج رمضان 2022 على قناة ON E.. تعرف على التفاصيل

أيام قليلة ينطلق عرض الخريطة البرامجية الخاصة بقناة أون خلال شهر رمضان 2022، بتواجد أكثر من برنامج ما بين الديني والخاص بالطبخ والبرامج الترفيهية .

وكشفت قناة ON، عن أحدث برامجها التلفزيونية، الخاصة بخريطة برامج شهر رمضان 2022، والذي يحمل اسم "نجوم في السماء"، والمُقرر عرضه عبر شاشتها بشكلٍ حصري في الفترة المسائية .

ويخوض عدد كبير من النجوم، مُغامرة القفز من الطائرة، على مسافة تصل إلى 14 ألف قدم، في تجربة تليفزيونية جديدة من نوعها على شاشات التليفزيون.

ومن المقرر أن يعرض الداعية مصطفى حسني برنامجه القناع على شاشة قناة OnE حيث يُعرض البرنامج يوميًا في مواعيد مختلفة على مدار اليوم حتى يتمكن الجميع من متابعته .

يناقش البرنامج، الفطرة الطبيعية للإنسان التي خلقنا الله تعالى بها، إذ أن الله خلقنا ووضع من صفاته على قدر الإنسان، ولو سيطر الخوف على أي شخص فسيحجب عنه شخصيته الرباينة الصادقة، وحينها يخاف أن يعيش رحيمًا فيستباح ويخاف أن يصون العشرة فيُضمن ولا يقام له وزن.

ومن ضمن برامج قنوات «أون»، برنامج أحلى أكلة مع الشيف علاء الشربيني، الذي يقدم به العديد من الأكلات الشعبية الرمضانية، ويجوب علاء الشربيني البيوت في البرنامج.

كما يعرض برنامج ترفيهي بعنوان «نجوم السما»، ويضم عدد من الفنانين من بينهم محمد فراج، دينا الشربيني، بسنت شوقي، محمد مكاوي، شريف مدكور، مي سليم، نيللي كريم وزوجها هشام عاشور وأحمد داش وهو عبارة عن تجربة القفز في الهواء من الطائرة.

وكشفت قناة on عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 التي ستعرض خلال شاشتها طوال الشهر الكريم، والتي ستكون الاختيار ، احلام سعيدة، دايما عامر، الكبير اوي 6 ويوتيرن، وستكون عرضها عقب أذان المغرب .