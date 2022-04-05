الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 4.. صدمة الإخوان من الرفض الشعبى لإقالة النائب العام

مظاهرات ضد الاخوان
مظاهرات ضد الاخوان

أظهرت الحلقة الرابعة من مسلسل «الاختيار 3»، الصدمة التي ظهر عليها أعضاء الجماعة الإرهابية بسبب الرفض الشعبي لإقالة النائب العام، ووقتها ندد الشعب بهذه القرارات، متهمين مرسي بأنه «نصب نفسه الحاكم بأمر الله».

وأصدر «مرسي» قرارًا يقضي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا جديدًا، كما أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا عزز بموجبه صلاحياته.

وكان المعزول أقال النائب العام قبل شهر من التراجع عن قراره تحت ضغط من القضاة الذين هددوا بالإضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة.

«الاختيار 3 - القرار» 

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الحلقة الرابعة مسلسل الاختيار3- القرار الاختيار3- القرار مرسى القناة العارضة الشعبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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