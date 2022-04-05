بلومبرج: دول الخليج تهتم بالاستثمار فى مصر وتركز على قطاع الطاقة

أكدت وكالة بلومبرج، الثلاثاء، اهتمام دول الخليج العربي بالاستثمار في مصر في عدة قطاعات حيوية خاصة قطاعات الطاقة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن الاهتمام الخليجي بالاستثمار في مصر يأتي في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم.

صندوق الثروة السيادي يؤكد اهتمام الخليج بالاستثمار في مصر

وتهتم دول الخليج العربية بشراء حصص في شركة لتوزيع الوقود ومحطة لتوليد الكهرباء شاركت في بنائها شركة سيمنز ضمن تعهداتها الاستثمارية بمليارات الدولارات، بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المصري أيمن سليمان.

وقال الرئيس التنفيذي أيمن سليمان لبلومبرج، إن العديد من المستثمرين الدوليين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية الخليجية، أبدوا اهتمامًا بمحطات الوقود ومحطة الطاقة الكهربائية التي بنتها شركة سيمنز، مشيرًا إلى أنه تم التخطيط لعرضها للاستثمار هذا العام إما من خلال طرح عام أولي أو عبر شراكة مع مستثمر استراتيجي أو مزيج من كلا المقترحين.

وأوضح سليمان، أنه يجب تأمين مستثمر استراتيجي قبل الاكتتاب العام، ويمكن تحقيق الاكتتاب العام من خلال الاكتتاب الخاص في صناديق الثروة السيادية.

حجم الاستثمارات الخليجية المرتقبة في مصر

ويستكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثمارات محتملة في مصر بقيمة 10 مليارات دولار، فيما تسعى قطر لاستثمار 5 مليارات دولار، بينما أبرم صندوق الثروة السيادية في أبوظبي «ADQ» صفقة بنحو ملياري دولار لشراء حصص مصرية في الشركات المدرجة في البورصة، بحسب بلومبرج.

وأعلنت مصر لأول مرة عن خطط لبيع واحدة من ثلاث محطات للطاقة شاركت في بنائها شركة سيمنس الألمانية «Siemens AG»، منذ حوالي ثلاث سنوات، وأعرب العديد من المستثمرين الدوليين عن اهتمامهم بهذه الأصول.

وفي عام 2020، استهدفت الحكومة المصرية بيع حصة في شركة الوطنية للبترول ضمن خططها لتقديم أكبر قدر ممكن من الملكية الكاملة، لما يصل إلى 10 شركات مملوكة لهيئة منتجات الخدمة الوطنية المصرية.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، الأسبوع الماضي إنه من المقرر أن يناقش الوزراء هذا الأسبوع وضع الشركات المملوكة للدولة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية في عام 2022.

فيما أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المصري أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز قطر للاستثمار وصندوق أبوظبي أعربت عن اهتمامها بدعم وتسريع برنامج الاكتتاب العام في مصر.