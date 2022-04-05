الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب روسيا: إجلاء 600 ألف من أوكرانيا إلى موسكو

فاسيلي نيبينزيا
فاسيلي نيبينزيا

أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الثلاثاء أن بلاده أجلت "600 ألف شخص" من أوكرانيا ولم يذهبوا "بالإكراه او يرحّلوا" كما يقول الغرب.
وقال "لم نأت إلى أوكرانيا للاستيلاء على أراضٍ" رافضًا مجددًا الاتهامات الموجة إلى الجيش الروسي بارتكاب فظائع.

ويذكر، أن 79.2% من اللاجئين الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى موطنهم عندما تنتهي الحرب.

جاء ذلك، حسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، نتيجة استطلاع أجراه مركز رازوموف للأبحاث.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يخطط 79.2% من اللاجئين للعودة إلى ديارهم، فيما رفض 9.94% العودة وأعرب 11% عن ترددهم.

ويعتقد 89% من المشاركين في الاستطلاع أن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب فيما لا يؤمن 1% فقط بانتصار أوكرانيا ولم يحدد 10% منهم موقفهم.

وشمل استطلاع الخدمة الاجتماعية لمركز رازوموف المواطنين الأوكرانيين الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا والذين عبروا الحدود الأوكرانية بسبب الأعمال العدائية عبر نقاط العبور الحدودية في منطقة زاكارباتيا في الفترة من 15 مارس إلى الأول من أبريل 2022، وشارك في الاستطلاع 101 ممن عبروا الحدود سيرًا على الأقدام أو بالسيارة.

الغرب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة سفير روسيا

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وائل لطفي

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