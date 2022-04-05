الاتحاد الأوروبى يتخذ إجراءات ضد المجر بسبب انتهاكات سيادة القانون

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن المجر ستصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تواجه استقطاعات في تمويل الاتحاد الأوروبي لها بسبب انتهاكات سيادة القانون.



ونقلت وكالة بلومبرج للآنباء عن رئيسة المفوضية الأوروبية قولها أمام البرلمان الأوروبى اليوم إن المفوض الأوروبى للميزانية والإدارة يوهانس هان أبلغ السلطات المجرية أن المفوضية ستقوم الآن بإرسال خطاب الإخطار الرسمي لبدء تنفيذ آلية الاستقطاع.



وأوضحت فون دير لاين أن ذلك سيؤدي إلى تطبيق إجراء له جداول زمنية محددة مشيرة إلى أن "العملية جارية الآن".



وأبلغت فون دير لاين اليوم الثلاثاء البرلمان الأوروبي بأن هناك مشكلة "فساد" واضحة في ذلك البلد.



وكانت هناك خلافات مرارًا بين بودابست وبروكسل في السنوات الأخيرة ، بسبب استهانة المجر بالقواعد الخاصة باستقلال القضاء وحريات الإعلام وإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.



ولكن آليات جديدة تم تطبيقها في العام الماضي أعطت الاتحاد الأوروبي سلطات لحجب تمويل عن دول لا تتبع القواعد الأساسية للتكتل.



ولكي تصبح الآلية سارية المفعول، يتعين على الدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 65% من تعداد سكان التكتل أن توافق على فرض عقوبات على المجر.