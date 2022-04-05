«الجامعة العربية» تشارك في أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة

شارك وفد الأمانة العامة برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة على هامش القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الوزيرة شما المزروعي - وزيرة الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية – رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، ووزراء الشباب العرب وذلك من أجل الاطلاع على تجارب الشباب الناجحة وكذلك استشراف التحديات التي تواجه الشباب.

وأوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتمكين الشباب في جميع المجالات عن طريق وضع برامج واستراتيجيات، مثل إنشاء برلمان الشباب العربي والعمل على إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم والتي تركز على تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار على كافة المستويات، هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) وبين مركز الشباب العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف العمل على وضع برامج وآليات تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم.

وضمن أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، في إكسبو 2020 دبي، وقّع مركز الشباب العربي مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لتمكين الشباب العرب في البلدان العربية واشراكهم في العمل الشبابي، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية ودعم الشباب من خلال التنمية، الأسبوع الماضي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وشما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعادة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.