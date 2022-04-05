الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجامعة العربية» تشارك في أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة

هيفاء ابوغزالة
هيفاء ابوغزالة

شارك وفد الأمانة العامة برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة على هامش القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور الوزيرة شما المزروعي - وزيرة الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة ، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية – رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ، ووزراء الشباب العرب وذلك من أجل الاطلاع على تجارب الشباب الناجحة وكذلك استشراف التحديات التي تواجه الشباب.

وأوضحت  السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لتمكين الشباب في جميع المجالات عن طريق وضع برامج واستراتيجيات، مثل إنشاء برلمان الشباب العربي والعمل على إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلم والتي تركز على تمكين الشباب من المشاركة في صنع القرار على كافة المستويات، هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) وبين مركز الشباب العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف العمل على وضع برامج وآليات تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم.

وضمن أعمال الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، في إكسبو 2020 دبي، وقّع مركز الشباب العربي مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية، لتمكين الشباب العرب في البلدان العربية واشراكهم في العمل الشبابي، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الهوية ودعم الشباب من خلال التنمية، الأسبوع الماضي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وشما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعادة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي.

أخبار الجامعة العربية أمبن جامعة الدول العربية الجامعة العربية هيفاء ابوغزالة شباب العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

«الأرصاد» تحذر المواطنين من التعرض للشمس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الإحصاء: خط الفقر القومى للفرد 10279 جنيهًا فى السنة

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

تعرف على الأحراز المضبوطة برفقة «دعاء سهيل» خبيرة التغذية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟