الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الإسكوا» تعقد اجتماعا حول الأفاق المستقبلية لمشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي

الاسكوا
الاسكوا

تعقد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، اجتماع فريق الخبراء الاستشاري حول الافاق المستقبلية لمشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي، يوم 12 ابريل الجاري، لضمان استمرار توفير الخدمات العامة الحالية والمستقبلية، وتحرص الجهات الحكومية على تنفيذ حلول مبتكرة بالاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، وتتضح أهمية التوجه نحو الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات الرقمية خلال الجائحة كورونا التي شجعت تلك الجهات على الإسراع في تطوير هذه الحلول لضمان وصول الخدمات إلى الأفراد.

واضافت «الإسكوا» أنه مع ذلك، ما يزال الاشخاص ذوو الاعاقة يواجهون صعوبة أكبر في المشاركة في الانشطة الحيوية أو تلقي التدابير الوقائية والنفاذ إلى الخدمات والمعلومات ونتيجة لذلك، تتعطل خدمات الدعم التي يحتاجونها. 

وفي المنطقة العربية، تُعّد مجموعة الأشخاص ذوي الاعاقة من بين المجموعات السكانية الاكثر تهميشًا، وهي تواجه حواجز متعددة تعيق قدرتهم على المشاركة على قدم المساواة في المجتمع، من حيث محو الأمية والتعليم والعمل. وهنا تبرز أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين الناس وتحسين بناء مجتمعات أكثر نفاذا.

ففي المنطقة العربية، حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعض التقدم في السنوات الأخيرة ولديه القدرة على تعزيز النفاذية الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الاجتماع الاستشاري فيما يلي: مناقشة أفضل الخيارات لاعتماد نماذج الإسكوا للنفاذية الرقمية وتكييفها وتنفيذها من أجل نشرها على المستوى الوطن؛ وسيناريوهات تحسين منصة ADIP ومكوناتها وخصائصها؛ بالإضافة إلى مناقشة أنشطة بناء القدرات وخطط التدريب الإقليمية/الوطنية، فضلاً عن فرص التعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء على المستوى الوطني من أجل تحقيق الاثر.

في هذا السياق، أطلقت الإسكوا مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي في عام 2020 لدعم صانعي السياسات في البلدان العربية لتطوير تعزيز سياساتهم وإرشاداتهم الوطنية في مجال النفاذية الرقمية، وهذا من شأنه أن يساعد في سد الفجوة الرقمية وتمكين جميع أفراد المجتمع من النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها.

اللجنة الاقتصادية آسيا لإسكوا فريق الخبراء الاستشاري الافاق المستقبلية المنصة العربية الخدمات العامة

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وائل لطفي

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