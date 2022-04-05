الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توقيع عقد استشارات تطوير بين «النصر للسيارات» و«FEV» الألمانية

هشام توفيق
هشام توفيق

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تقديم استشارات بين شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وشركة "FEV" الألمانية المتخصصة في مجال الاستشارات الخاصة بالتطوير في قطاع السيارات.

ويتضمن نطاق التعاون مع الشركة الألمانية، متابعة إدارة مشروع إنتاج السيارة الكهربائية مع شركة النصر للسيارات، وكذلك تطوير الطراز الكهربائي الذي من المقرر بدء إنتاجه خلال عام 2023.

ويأتي هذا التوقيع في إطار التعاون الذي بدأ في نوفمبر 2021 مع الاستشاري الألماني "FEV" من خلال قيامه بترشيح عدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية المتوافقة مع المعايير التي حددتها شركة النصر للسيارات وفقًا للدراسات، وذلك لاختيار إحداها للشراكة في إنتاج سيارات الركوب الكهربائية.

وقع الاختيار على إحدى الشركات المرشحة للشراكة مع شركة النصر في فبراير 2022، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين قبل نهاية الشهر الجاري، على أن يتم توقيع العقود قبل منتصف العام 2022.

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