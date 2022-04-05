الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تعتني بجسمك أثناء العمل من السرير؟

العمل من السرير
العمل من السرير

بعد عامين من الوباء وعمليات الإغلاق المتعددة، من المحتمل أنك ستعمل وأنت مرتاح في سريرك.

ومع وجود عدد أكبر من الأشخاص الذين يعملون من المنزل أكثر من أي وقت مضى، يختار الكثير منا "المكتب الناعم" على المدى الطويل.

أثناء العمل من السرير قد يستمتع المبتدئون ببساطة بالراحة والمرونة وسهولة الإعداد.
في الواقع وفقًا لدراسة أجريت العام الماضي  اعترف 38٪ من العاملين عن بُعد بأنهم يعملون بانتظام من السرير.

ومع ذلك، يمكن أن يؤدي العمل من السرير إلى مشاكل صحية جسدية وعقلية إذا لم نكن حذرين.

هذه بعض النصائح للعمل من السرير:

ـ استخدم الوسائد
توصي هيلين أوليري أخصائية العلاج لموقع "مترو" باستخدام وسادة لدعم أنفسنا ودعم أسفل ظهرنا أثناء الاتكاء على الحائط أو اللوح الأمامي، لأن هذا يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الموقف.

كما تقترح وضع وسادات تحت أرجلنا لتقليل وضعية الجلوس الطويلة، مما قد يؤدي إلى آلام الظهر.

تقول هيلين: `` تقلل الوسائد الضغط حول أسفل ظهرك لكنها يمكن أن تجبرك على الوقوع في وضعية هبوط طويلة.


ـ تحرك بانتظام
يجب أن تساعد الحركة وتغيير الأوضاع بانتظام أيضًا في منع الأوجاع والآلام، ويمكن أن تساعد بعض التمارين في توفير بعض الراحة.

تقترح هيلين: "ضخ قدميك لأعلى ولأسفل لتحريك تدفق الدم حول ساقيك، والضغط على فخذيك لمواصلة العمل على رجليك والضغط على الأرداف لتنشيط عضلات المؤخرة، كلها أشياء سهلة يمكنك القيام بها حتى خلال الاجتماعات".


ـ احصل على المعدات المناسبة 
فيما يتعلق بإعداد المكتب، تقترح هيلين استخدام طاولة صينية أو رافع للكمبيوتر المحمول لرفع شاشة الكمبيوتر المحمول إلى مستوى الصدر لتجنب إجهاد الرقبة، بالإضافة إلى لوحة مفاتيح منفصلة يمكن أن تجلس في مكان منخفض.

ـ احذر من اضطراب النوم

يجب أن تكون غرفة نومك مكانًا هادئًا للنوم.

"النوم يساعدنا على التعافي عقليًا وجسديًا، لذلك إذا بدأت في رؤية تغييرات في نمطك الطبيعي، فحاول نقل عملك خارج السرير".

الوباء العمل من المنزل العمل من السرير اضطراب النوم وسائد

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وائل لطفي

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